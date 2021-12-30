台股封關周攻堅行情，周指數上揚257.20點，周漲幅為1.43％，周線兩連紅。國票投顧預期元月首周指數在18000-18400點區間震盪，元月首周看好七大題材類股，包含：CCL股、WiFi 6股、IP矽智財股、網通股、工具機股、再生晶圓股、半導體週邊股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.中國西安宣佈封城，當地工廠陷入停工、出貨限制，由於西安是記憶體產業的重鎮，三星在西安的廠區因員工人數不足有降載情形，等於被迫縮減NAND Flash的產能，且影響時間可能長達三週，對於台廠記憶體供應鏈將是一大利多。

2.時序即將邁入2022年，統計台股元月行情，過去10年的上漲機率高達70％，以此來看，台股元月的盤勢有望延續正向發展。

3.隨著聖誕、元旦兩個連假後，元月外資買盤即將正式歸隊，由於近期加權指數突破萬八大關，多頭氣勢昂揚，外資有機會出現追價買盤，進一步推升台股後市表現。