友達(2409)小金雞驅動IC廠瑞鼎(3592)公開申購截止，預計在1月7日上市，每股承銷價308元，本次共吸引達70萬筆參與抽籤，中籤率估計僅0.21%，將在明年1月3日抽籤，也凍結市場資金達2146億元，以目前瑞鼎在興櫃價格估算、潛在利益高達25萬，換言之，本次抽籤擠破頭也是可想而知的，由於今年在晶圓產能大缺、上半年疫情帶動NB等消費性電子需求大增，驅動IC市場行情大好，也看到一路會缺到明年上半年，隨著瑞鼎在明年的上市，屆時也可以觀察趨動IC廠聯詠(3034)、天鈺(4961)等，可望也有行情可期。

股民搶賺紅包行情，瑞鼎本市公開申購到昨(29)日截止，共吸引近70萬筆參與，以每股承銷價308元計算，凍結市場資金高達2146億元，一舉創下台股新股上市申購凍結資金紀錄，以近期興櫃價格來算，潛在獲利高達25萬。

以2021年驅動IC指標性廠商獲利表現來看，瑞鼎前三季累計每股已經大賺近47元，聯詠每股也賺進45.9元，天鈺每股則賺26.38元，均為歷史新高紀錄，驅動IC行情有多好業績自然會說話。

驅動IC今年上半年在疫情關係下，帶動一股強勁的居家辦公、遠距教學需求，不僅是瑞鼎，聯詠、天鈺等營收、獲利也是頻創新高，進入下半年，第三季因為疫情解封導致消費性需求急速下滑，且面板報價走跌警訊，市場一度出現雜音，但隨著疫情後商用需求快速補上，加上晶圓產能持續缺很兇，也使得供給依舊遠遠無法滿足需求，目前各家業者看到產能至少一路缺到明年上半年，且要有效新增產能恐要等到2023年，所以驅動IC市場整體並無看淡理由，另外，明年年底還有北京冬奧和2022年世界盃等，均有機會驅動新一波市場上對電視的需求。

以本次熱門的瑞鼎來說，儘管公司有看到部分應用需求動能較為趨緩，但手機採用AMOLED面板持續高滲透率、AMOLED平板需求成長、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車載及工控需求等仍然強勁，明年營收依舊看好有雙位數成長。

外資也認為，現在看到面板價格的修正已經轉趨趨穩定，展望明年第一季，預計在電視、智慧型手機、PC的推動下，驅動IC有機會出現更好的訂價環境，ASP、毛利率的翻轉應該只是時間問題。

不僅如此，還有就是今年汽車市場因為晶片荒導致無發交車，明年車市各界均看好會有大幅度成長，瑞鼎、天鈺、聯詠等也均有佈局車用市場，車用市場產品週期長，長線也將成為營運另一股重要支撐。