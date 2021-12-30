晶圓專工大廠聯電今年正式導入「台灣智慧財產管理制度」（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS），並於30日宣布首次申請TIPS驗證即獲得認證通過，展現持續強化智慧財產權的保護與管理，提升公司治理品質的成果與決心。

聯電法務長張振倫表示，智慧財產是半導體產業成長和競爭力的核心，聯電致力於技術研發並重視智慧財產權，不但積極地布局並保護自身研發的智慧財產權，也保護與合作夥伴共創的智慧財產成果。有鑑於營業秘密保護的重要性日益升高，聯電除了強化同仁守法認知，建置完整智財管理制度，今年更藉由導入TIPS，重新檢視營業秘密管理制度與相關措施的完整性，強化企業經營面的穩定性。而藉由此次TIPS認證的獲得，也證明聯電在智慧財產權、特別是營業秘密方面的取得、保護、維護與運用等各方面的管理系統與制度，已獲得國家級驗證機制之認可。

TIPS由金融管理監督委員會、經濟部智慧財產局與工業局委託資策會推動，藉此推動智財布局、健全智財管理。而聯電長期致力於提供高品質的晶圓製造服務，積極投入於邏輯與特殊製程研發及製造；過去5年，平均研發經費投入佔營業收入比重約8%；相關全球專利佈局累積至今超過14000件，含括半導體相關製程、裝置與電路專利。

作為半導體產業發展的先驅者，聯電持續藉由優化營業秘密等智財管理，降低研發技術成果及營業秘密外洩或遭受智財侵權等風險，來提昇公司治理之成效，並呼應金管會推動之公司治理3.0，維持長期穩健之經營。

完善的風險管理與適切的危機處理是確保企業永續經營的重大基石。聯電2021年藉由導入TIPS之契機，除了團結聯電各部門專責人員上下一心合作訂定智慧財產管理政策及目標外，並透過TIPS的推動，重新檢視聯電在營業秘密取得、保護、運用與維護之管理流程；從文件、環境、設備與人員各面向推動落實機密管理措施。透過全公司員工完善營業秘密教育訓練、指派專人辦理營業秘密諮詢及負責爭議處理、召開營業秘密管理會議，檢視與評估營業秘密管理成果，讓聯電長期以來維護發展智慧財產管理，特別是營業秘密之管理更為精進。