從去年到今年，疫情突襲全球，世界正在被重塑！危機，就是最好的轉機，掌握轉型趨勢與創新變革，將是服務業在未來突圍致勝關鍵。經濟部商業司「服務業創新研發計畫（SIIR）」在12月14日假Syntrend三創生活園區，以「創新大進擊-服務升級再進化」為主題辦理「優良案例成果發表會」，透過12家創新優良案例對談與體驗，展現最貼近生活的貼「新」服務，另本年度為擴大創新成效與滿足經管需求，特與商周CEO學院合作，邀請國內企業及各界參與，希望透過跨界經驗交流及傳承，激發無限商機。

經濟部商業司邀請大家一起走進發表會現場親身體驗貼「新」服務吧！「切斯特」打造防疫加值智販機結合OBM商品及雲端廚房，公開食品履歷的客製化便當，讓消費者降低接觸又吃得安心；「人嶼物」將RFID標籤嵌入「好盒器」環保容器中，優化容器循環管理讀取速度與準確性，提升永續運作效率；「小寶優居」整合「家具規劃與輕裝修」流程，推出「安心裝修服務」，協助統包監工品管，更打造體驗二代店推廣生活風格；「台灣娜克阜」建立國際球鞋鑑定與線上交易平台（AREA 02），創造安全安心交易新市場，也杜絕假貨、炒鞋現況；「永智顧問」以AI技術提供溫室氣體盤查服務，一鍵自動產出碳盤查報告書，成為淨零趨勢下的新興產業；「欣寶智慧」結合建築業、資訊業、設計業等跨業合作「空品生態系」，以數據建模全方位與自動化，打造良好的智能室內空氣品質。

受疫情影響甚大的實體零售業也在SIIR計畫華麗轉身，例如「達特所爾」研發皮件DIY體驗包於多元通路推出，拓展客層分眾行銷，符合宅經濟也滿足消費者職人手作魂；「白馬製造」透過AR即時模擬金龜車零件，跨國解決客戶客製產品前的疑慮；「大振豐洋傘」提供一站式客製化製傘服務並獨創組傘體驗，在家也能享受親子ＤIY趣味；「億進寢具」建立營運戰情分析系統，鎖定銷售目標促進營收翻轉成長；「恒達」結合[email protected]進行會員管理、數據行銷、產品推播，並以趣味的釣魚成就地圖成功拓展終端消費者客群；「優票」開發售票平台使數位票券使用率更加廣泛，讓大眾享受零接觸又便利活動體驗。

當日下午同場加映「創投媒合交流會（SIIR Match）」，由之初創投、南翔創新分享創投心法，取得創新成功秘笈，另也邀請到良興電子、KKday等知名企業分享如何在疫情快速內部轉型，且超前部署再崛起。疫情加速各行各業數位轉型，數位轉型不再是選配而是標配，如何運用新興科技工具協助企業調整營運方針成為一門必修課。

過去十年，服務業已是臺灣產業發展的主流，就業人口數約占6成，產值是臺灣GDP六成以上，其中商業服務業扮演非常重要角色，在後疫情的時代，過去的消費模式已經難以復返，爰商業服務業的商業模式創新已是非常重要且需要一再被鼓勵及輔導，所以一直以來經濟部商業司致力協助商業服務業提升創新性與競爭力，鼓勵企業投入創新研發，111年度SIIR計畫申請已經公告，也歡迎各界創新企業踴躍參加。