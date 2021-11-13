在格拉斯哥舉辦的聯合國氣候變遷大會，兩週來約有五萬人參與開會。（立法委員洪孟楷提供）

這次觀察氣候變遷峰會，並前往疫情死灰復燃的歐洲，心中難免有所顧慮，然而在伊斯坦堡的轉機，以及英國的五天行程中，看出國際對於與疫情共處的調適和方法，後疫情時代逐步來臨，「他山之石可以攻錯」台灣確實也該迎頭趕上。

在格拉斯哥舉辦的聯合國氣候變遷大會，兩週來約有五萬人參與開會，如加上維安、警力、志工、或表達訴求等群眾，至少有十至十五萬人參與；這佔了全市60萬人口的四分之一，與會的各國會議代表都不需隔離，即可入關正常融入社會，街頭的餐廳、大眾運輸依然正常運行。

近兩年的學習和教育已讓人類了解，口罩絕對是防止口沫感染疾病的最好阻隔方式；同樣的畫面也呈現在飛行途中，無論是在伊斯坦堡的停留，或是飛機上空服員，不分種族、國籍，人人口罩緊戴，戴口罩不再是患者或某些歐洲人的刻板象徵，反而是國際交流的基本禮貌及自我保護。

不過因疫情肆虐，登機或轉機花費等待時間更長，台灣登機前除自備48小時內PCR陰性報告，還需先至英國網站註冊接種證明、住宿地點，重點是自費約900元台幣購買另一組PCR檢定寄送到飯店或停留處，在抵達英國48小時內自行採集後回寄給衛生單位，上述一項沒有完成皆不能登機；而進入會場每天需自行在飯店內快篩陰性後才能通行，第一天有團員不清楚這樣規定，以為24小時內即可，前一晚11點多做得快篩，到了現場一樣不准通關，「抱歉，規定是規定，今天是八號，就一定要看到八號的快篩。」警衛禮貌但堅決地在入口處要求補篩。

登機時更加強到四關檢驗，讓原本就因飛安議題而需一兩個小時的提前更加耗時，四關檢驗除了確認兩劑疫苗完整接種、也確認是否購買英國PCR及登記、最後才是傳統的海關檢查護照等。而以往在海關需要脫下帽子，但現在卻沒有強制規定需脫下口罩，我猜瞳孔辨識技術這兩年應該會進步神速，小至手機人臉辨識，大至國安議題，如果人人都戴著口罩，要短時間內查出特定人員，瞳孔或其他的生物特徵辨識，絕對會加緊研發。（說不定已經使用中了）

另外關於疫苗接種，利用餐敘時與英國籍議員討論，他們表示「全英國完整接種率已經高達九成，有些特定地區甚至九成五，這是能夠恢復正常生活的關鍵。」即便媒體報導每天確診人數數百至上千人，但重病和死亡率卻控制得宜，新冠肺炎越趨流感化，市民也就越不會糾結在數字上恐慌。追求清零？他們笑著說，這不是他們處理疫情的方式。

討論到台灣目前面臨的疫苗緩打潮，英國也曾有過，這時議員笑笑地拿出手機QR code顯示，說這是他的「完整接種身分證（ID）」，每個施打過兩劑者都會有個編碼，進出官方規定的某些高風險場所，如餐廳、酒吧、戲院等、或是參與大型聚會，務必給工作人員掃碼確認才可進入，變相讓民眾為了恢復正常生活而願意接種，以換取生活上的一切便利。相較台灣是民眾自行掃場所條碼，但不確定何時用到；反過來要求民眾提供接種證明，也許是有效鼓勵施打疫苗的方式之一。

愛丁堡是全世界最著名的文化觀光城市之一，每年七月到九月的藝術節、軍樂節，讓超過450萬的遊客湧入人口僅40萬的城市；愛丁堡市長說，去年因疫情停辦，今年小規模復辦，要達到過往榮景至少要五年時間；因此人類如何自保、學習與疫情共處、如何安全地恢復以往生活，靠的是醫衛專業和個人生活習慣的養成，歐洲國家的幾點做法及思考，相信能讓台灣借鏡，逐步邁入後疫情時代，才是我們應該共同努力的目標。