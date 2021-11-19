台灣「羽球一哥」周天成今天在印尼大師賽男單8強，與香港好手伍家朗上演生涯第18次對決，小天在決勝第3局扭轉2比8劣勢，在13平後一路領先，鏖戰63分鐘以21比19、12比21、21比18中止對戰3連敗，明與現役球王桃田賢斗爭奪決賽門票。

周天成過去17次遭遇伍家朗，取得10勝7敗的對戰優勢，但從2019年10月的法國公開賽以來，3次碰頭卻都吃下敗仗。且兩人此前對決有9次打滿3局，即使輸球也都不會讓對手好過。

首局兩人就一路纏鬥，小天在18比16領先時連丟3分，所幸立即穩住陣腳，回敬伍家朗一波3比0攻勢，先聲奪人。次局小天在3平之後，就被伍家朗連得4分拉開領先，年長4歲的周天成此時似乎有意戰術性保留體力，讓對手扳平局數，讓戰線進入到第3局。

決勝局周天成先大幅落後，但他以一波8比2猛攻迎頭趕上，13平後再以一波6比2攻勢奠定勝局，最終順利搶下4強門票。

周天成過關之後，男單4強將碰上「天敵」級的日本好手桃田賢斗，兩人過去12次交手，小天以2勝12敗處於完全劣勢，且從2018年在德國公開賽奪勝後，已經苦吞對戰8連敗。