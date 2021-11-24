莫文蔚日前以直播形式舉行「月光下」新歌首唱會，首次公開演唱了新歌〈愛無所畏〉，更挑戰鋼琴獨奏〈Moonlight Sonata〉，及經典歌曲〈愛我的請舉手〉、〈陰天〉、〈外面的世界〉、〈一生所愛〉、〈愛〉和〈完美孤獨〉都改編成爵士曲風，大展歌藝，經典的旋律經過重新演繹創下超過300萬人同時上線觀看，人氣超旺。

莫文蔚在慶功宴上，周興哲到場祝賀，周興哲先前替莫文蔚創作出〈愛無所畏〉，慶功宴現場剛好有一台三角鋼琴，兩人在現場即興演唱男女對唱版的〈愛無所畏〉，莫文蔚表示：「收歌之後隔了好久才見到面，非常開心，且能收到這麼好的歌，真的很棒。」

周興哲大方展現琴藝，現場演奏〈愛無所畏〉，琴藝了得，而莫文蔚在全場歡呼中坐到周興哲身旁一起合唱〈愛無所畏〉，並為周興哲唱合音，鋼琴合唱版本同樣十分動聽，兩人唱完開心擁抱，全場更是掌聲不斷，氣氛嗨翻。