「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜傳遭男友家暴，與高交情甚好的台北市長柯文哲30日稍早表示「打人一定不對」，隨後發臉書文譴責暴力，他指出所有人都不該被威脅，即使被暴力對待不是個人的錯，若有需要定要為自己、為所愛的人站出來尋求保護。

柯文哲稍早發臉書指出，他要嚴厲譴責暴力，對婦女的任何形式暴力，包括精神虐待或高壓控制都不被允許，應受法律制裁；強調台灣婦女撐起一片天，在家庭、經濟、政治和社會，各領域都有重要貢獻。媽媽、太太、姊妹跟女兒，都是我們最親密最重要的人，應互相扶持照顧。

「身上的傷會復原，但精神上的壓力卻很難化解。」柯文哲感嘆，據統計，2020年台灣竟有7萬5083位婦女受到家庭暴力，對象可能是配偶、前配偶、同居人或其他眷屬，有的婦女不敢反抗，更多人是因愛、維護家庭而選擇隱忍，實際受暴者恐比通報更多。就有婦女團體統計，婦女在意識到自己被施暴、產生危險之前，平均已歷過7次暴力循環，影響生活與人際關係。

柯文哲強調，所有的人都不應該被威脅，要禁止用暴力對待其他個體，任何理由都不能合理化施暴行為，「記得，被暴力對待不是妳的錯，如果有需要，請一定要勇敢為了自己、也為了你所愛的人站出來尋求保護。」

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