台北市長柯文哲砲轟中央於全聯設立疫苗接種站的政策，認為現在連基層醫療院所都無法打滿疫苗，何必去多開一個接種站？衛福部長陳時中今天解釋，疫苗覆蓋率達一定程度，就要考量接種可近性的問題，開設超市接種站是為刺激民眾接種意願，並非毫無效果。

陳時中表示，對於北市府的看法表示尊重，但指揮中心的立場是，當達到一定涵蓋率，就會有可近性的問題，根據過去經驗，若可近性越好，施打率就會提高，如果施打率已經到現在的情況了，就要讓以前很多覺得不方便的民眾，有打疫苗的機會，至於地方要如何設站提高施打率？中央都不反對。

陳時中坦言，就是因為醫療機構的預約意願開始降低了，所以才要開設接種多樣性，不是說預約低就一直放著讓他低，要刺激民眾施打的意願。

至於原先開設的醫療接種據點是否會有退場機制？陳時中指出，現階段大概不會讓這些施打的管道減少，無論是預約平台也好，或是原來的衛生所、地方造冊、外展服務直接到機構、或是部分縣市提出的服務到家，以及到特定據點施打，現階段都不會退場，至於何時才會退場？要等到覆蓋率達極高值，無法再增加時才會考慮，現在還言之過早。

外傳北市府接收較多的即期莫德納疫苗，陳時中也解釋，這是因為北市府原先的莫德納疫苗庫存就較少，僅剩一千多劑，因此這次才配發三萬多劑給北市，過去其他縣市也都有幫忙消化即期疫苗，由於疫苗分配都是較為動態，也請北市府多擔待一些。