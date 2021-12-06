被林秉樞稱老大 徐巧芯籲段宜康「出來打球」

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案扯出綠營網軍鬥爭，燒出政商大老施壓媒體風暴，更讓總統府國策顧問請辭。台北市議員徐巧芯質疑，林秉樞金流來源從何而來，並寄一隻錄音筆給林稱老大的民進黨新潮流大老段宜康，呼籲段宜康與蔡英文總統不能再神隱，向國人說清楚。

國民黨召開「民進黨『東方快車案』燒出國安問題 林秉樞五大疑點金流人脈全揭露」記者會，台北市議員徐巧芯、文傳會副主委林家興、黃子哲、文傳會前副主委鄭照新等人出席。

林家興指出，林秉樞事件的五大疑點，包含林秉樞和綠營是否關係匪淺？林是否是綠營的網軍頭子？綠營人士台面上忙切割、私下網軍卻忙護航，林秉樞地位多高？發文洗白林秉樞的李柏璋，不正是何志偉口中的政治蟑螂？段宜康為何出手施壓媒體，是否是罩著小弟？

徐巧芯指出，林秉樞出手闊綽，一個沒工作的人有如此金流，是否涉及網軍業務逃漏稅？還冒稱自己是國安人員，涉嫌冒用公務人員身份招搖撞騙，呼籲檢調應該積極偵辦，表示將寄一隻錄音筆給林稱老大的民進黨新潮流大老段宜康，希望他出來「出來打球」。

鄭照新指出，民進黨再放任網軍，就是人渣黨，過去逼死前外交官蘇啟誠的卡神楊蕙如、到後來綠營寫手林偉豐的反串事件，還有幫林秉樞洗白的台獨機關槍李伯璋，這就是一個集團陰謀、集團式的五鬼搬運，從農委會開始，政府就有很多預算巧立名目來操作1450。

鄭照新表示，「林秉樞家暴案」在維基百科中條目遭到修改，網友爆卦IP竟然來自於政府的國發會，國發會甩鍋給公路總局，公路總局卻查不出來，顯示這不是國家機器的公器私用，就是國安漏洞。

他呼籲，公路總局應該要來向立法院做相關報告，藍綠立委也應支持刪除政府「宣傳黑預算」，並力挺台北市議員羅智強提出「反政府網軍公投」，只要機關首長以國家資源、預算養網軍，就要關10年。

文傳會副主委黃子哲強調，國民黨做為負責任的在野黨，已經在立法院提出修法，要將僱用網軍的宣傳廣告予以「法制化、透明化、罰則化」，明年度政府24部會宣傳預算有18.6億，加上其他公法人、國營事業，宣傳費用更高達553億，「不希望有第二個高嘉瑜或蘇啟誠」。