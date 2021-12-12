針對民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案的持續延燒，近日還意外扯出綠營無良網軍的「案外案」爭議，對此，台北市長柯文哲日前受訪表示，只要把林秉樞「銀行帳戶的金流」查一遍就知道，「最簡單的方法不用」，還整天在外面繞來繞去，為什麼不敢去做？這就是有問題云云。

柯文哲強調，這個「非現行犯」的林秉樞為什麼會被檢調收押？就是因為怕他在外面「亂講話」，而真要查林秉樞的話，就像人家說外科原則就是「簡單、有效」。林秉樞案只要把他銀行帳戶的金流查一遍就知道，而不是每天在那故弄玄虛地繞來繞去。

坦白說，這次柯文哲的質疑「沒有白目」，而是連三歲小孩子都知道的道理，只不過，殊不知我們此番「『學問』莫測高深」的檢調系統，是真不知道這道理？還是想要「剪掉」林秉樞「講真話」吐實的機會？否則，一個可以立馬順藤摸瓜宣布「破案」的方法，檢調怎會如此「減掉」？

誠如柯市長所言，常常大家都清楚該怎麼辦的事情，可是為什麼檢調就是不敢去做？講白了，這就是有問題。林秉樞案真的不用再去搞那些有的沒的，就直接去查他帳戶的金流，「不用半天就通通抖出來了」。準此，就在柯P提醒後，我們英明睿智的檢調還要諱莫如深的繼續裝傻？

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