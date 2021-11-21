國民黨黃復興黨部今舉辦慶祝黨慶「同舟大會師」活動，國民黨主席朱立倫強調，他昨天從台東回到台北的飛機上，都有人跟他說認同「同舟計畫」，要加入國民黨，國民黨就像一個大家庭，不管過去種種原因，沒有入黨或曾經離開，如今都歡迎回黨。

朱立倫與副主席夏立言、政策會執行長費鴻泰、副秘書長江俊霆、黨團書記長陳玉珍等黨務主管共同出席黃復興黨部舉辦黨慶暨同舟大會師活動，活動除全省黃復興黨支部出席，邀請中華民國團結自強協會等近三十餘個軍系社團共同歡慶黨慶，氣氛熱烈。

朱立倫致詞時指出，面對1218公投，及明年大選、2024年重返執政的目標，國民黨需要更團結與壯大，黃復興黨部是國民黨最堅強、最忠貞、最團結的部隊。

他說，希望回去告訴同志，黨內或有意見，但是我們永遠是團結的一群，團結在黨的共同理念下，大家都是總理的信徒，都是總裁與經國先生的追隨者，大家團結在一起，讓黃復興越來越強，共同努力、同舟共濟、迎向勝利。

朱立倫表示，國民黨是創建中華民國的政黨，在總理、總裁、經國先生等歷屆領導帶領下，國民黨保衛中華民國、保衛臺灣、建設台灣，才有今天民主自由繁榮的台灣，國民黨永遠跟中華民國站在一起，永遠是中華民國最堅強的捍衛隊。

針對同舟計畫，朱立倫指出，國民黨就像一個大家庭，不管過去種種原因，沒有入黨或曾經離開黨的同志們，都歡迎大家回家。同舟計畫迄今已有超過2萬多位同志回到這個大家庭，許多年輕朋友也認同，懇請大家找回所有的同志，共同捍衛中華民國，為台灣這塊土地打拼。

他說，昨天從台東回到台北的飛機上，有人就到他旁邊跟他說，「主席，我認同同舟計畫，我要加入國民黨」，周邊有太多「總理信徒」，要把所有同志找回來，共同捍衛中華民國，共同為台灣這塊土地打拚。

對於年底四大公投，朱立倫呼籲，大家反萊豬捍衛民眾健康；公投綁大選省錢、省工；為了環保支持護藻礁；在堅持核安前提下，確保用電足夠而重啟核四，4個都同意，讓民意勝利，也讓台灣更美麗。