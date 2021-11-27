高鐵宜蘭站的場址問題在幾經波折，交通部拋出「第五方案」後，似乎即將塵埃落定，立法院長游錫堃27日表示，只要不是設在四城站，設在其他的地點他都表示尊重；此外，高鐵延伸宜蘭促進會會長、宜蘭市長江聰淵也透露，就他所得到的消息，中央將會在年底拍板正式宣布場址地點。

立法院長游錫堃27日受邀返回宜蘭參加活動時表示，只要不是「四城站」，高鐵宜蘭站要選擇哪一個方案，他都尊重地方民意。（胡健森攝）

游錫堃27日返回宜蘭，受邀參加宜蘭市八重山西關廟廟會活動，會後受訪時表示，對於高鐵宜蘭站的選址問題，他「尊重大家、尊重宜蘭縣民的民意」。

對於自己之前大動作反對「四城站」方案，游錫堃表示，當時是擔心如果高鐵宜蘭站選擇了「四城站」，住在頭城的人如果要上台北，直接開車從頭城交流道上高速公路就可以，不會特別開車去搭高鐵，對於住在溪南地區的民眾來說，一旦開車上了高速公路就直接開到台北就好，也不會特別再下高速公路轉到四城站搭高鐵。

游錫堃說，他主要是擔心如果高鐵宜蘭站設在四城，將會讓想搭乘高鐵的宜蘭縣民相當不便，畢竟自己當過宜蘭縣長、省議員，對宜蘭地方很瞭解，至於四城站以外的其他地點，他都尊重縣民、大家的意見。

游錫堃強調，會對四城站表達強烈的意見，是考量到高鐵延伸宜蘭計畫案，對於國家來說是很大一筆的經費，將來的營運方面還可能會遭遇很大的困難、會賠錢，對宜蘭縣民來說，也沒有真正帶來交通的便利性，自己是宜蘭出身，所以要站出來說些話。

高鐵延伸宜蘭促進會會長、宜蘭市長江聰淵則表示，「第五方案」是行政院與交通部的折衷方案，以最近的氛圍來看，除了四城站，其他方案各方都抱持正面的意見，他身為促進會會長也樂觀其成，否則大家一直爭執下去，也會造成行政院、交通部決策上的困難，而據他所了解，高鐵宜蘭站的場址將會在年底正式宣布。