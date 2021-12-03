桃園市議會3日通過「桃園市新設置畜牧場自治條例」，市議員莊玉輝指出，第5條原訂新場應距離集合式住宅、機關、學校及醫院處500公尺，他提議縮短為300公尺；市議員蔡永芳則堅持500公尺，最後表決通過莊玉輝300公尺的建議。

莊玉輝表示，他以前在養豬時有100公尺的規範，目前全台灣大致上為300公尺，但唯獨桃園這次要制定500公尺，認為範圍太大，提議修改為300公尺。市議員蔡永芳則持相反意見，他認為，桃園普遍存在都市計畫區與特定農業區緊鄰的現象，網式栽培、室內蔬菜於施肥過程中產生濃厚臭味，一直無法改善，堅持距離500公尺。

市議員舒翠玲則認為，討論距離沒有意義，農業局制定500公尺只是宣告桃園不會再有新設畜牧場，因為根本沒有人做得到，其實只要做好各項設施，如水簾式、高台式及環控等設施，就能與社區共存，而農業局卻迴避既有畜牧場長久有臭味、環保等問題，應著手協助畜牧場改善升級。

市長鄭文燦說，桃園是畜牧業重鎮，有必要設置自治條例來管理，即使縮減為300公尺，新設場對各項空汙、水汙染防治都很嚴格，不會造成周邊汙染，舊場的部分也還是需要符合各項環保法令規定。

農業局表示，桃園目前有317家養豬戶、130家左右禽類養殖場，範圍制定有參考其他縣市，如宜蘭劃定100公尺，桃園這次通過300公尺還是比宜蘭嚴格。

農業局補充，雖然舊場不溯及既往，但若既有畜牧業者未來想繼續經營，擴場或更新設備時都需要提出友善環境的經營計畫，未提就不能繼續飼養，此外，環保法規針對糞水及臭味造成環境汙染皆有法可罰。