距離11月9日美國國會議員乘坐軍機訪台灣不到20天，25至26日又有5名美國國會議員訪問台灣。大陸《環球時報》引述分析人士稱，當這些美國議員的飛機飛臨台灣空域的時候，解放軍戰機已經在「恭候」，一直到他們離開。這再次表明在台灣問題上，中方理所當然要進行針鋒相對的堅決鬥爭。

26日晚間，中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，當天東部戰區組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡，有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措。施毅表示，台灣是中國領土一部分，捍衛國家主權和領土完整是解放軍的神聖使命。

施毅毫不含糊地指出，戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，「隨時反擊任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀。」

《環時》報導稱，毫無疑問，大陸東部戰區此次軍事行動針對性明顯，是對美國個別政客的警告。這種警告的嚴厲性體現在發言人使用的三個詞中：「持續」「時刻」和「隨時」。

在上一次美國國會議員訪問台灣之際，施毅也宣布了東部戰區當天的軍事行動，即「組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。」很明顯，26日東部戰區宣布軍事行動時用了「持續」一詞，這意味著此次行動不是一個時間點，而是很長一個時間段。

這究竟是多長時間，解放軍又是如何時刻戒備，隨時反擊呢？台灣方面國防部稱，25日，在台灣西南空域，解放軍出動了1架次運8偵察機和運8反潛機，26日共有8架解放軍軍機出動，包括1架空警-500預警機、1架運-8反潛機、2架轟-6轟炸機以及4架殲-16戰機。

《環時》報導稱，這就意味著從美國議員25日晚間抵達台灣之時、26日在台灣活動之際，到26日離開台灣這段時間範圍內，解放軍一直保持戒備狀態。中國古語有云，「來而不往非禮也」，面對破壞台海地區穩定的「台獨」分子和美國個別政客，解放軍必須是全時待戰、隨時能戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國一些議員一個月內兩次訪問台灣，執著於打「台灣牌」，並發布一些有台灣元素的照片，對外高調作秀，其目的何在？兩位分析人士對《環球時報》表示，從歷史規律而言，美國一些人不會放棄打「台灣牌」，而民進黨在台灣執政正在走下坡路，因此必然要打「兩岸牌」，而且是從負面打。這導致美台利益重合增加，勾連意願上升，相互借助需求擴大。這期間美台一些做法發生了變化，「從過去只做不說，發展到現在既做又說，甚至有時候做是為了說。」

大陸外交部發言人趙立堅在26日的例行記者會上表示，奉勸美方一些人不要打「台灣牌」，因為這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏，必定要撞南牆，自食惡果。國台辦發言人朱鳳蓮同日也表示，民進黨當局任何「倚美謀獨」、搞所謂「議會外交」拉攏滲透的伎倆都不會有好下場，注定失敗。

在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間。大陸國防部發言人吳謙25日在例行記者會上表示，一段時間以來，美方在台灣等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事，對此中方理所當然要進行針鋒相對的堅決鬥爭。「特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想。」