原題：中國近海局勢多變 美軍11月對華偵察力度加大

中國智庫最新總結美軍11月份對華偵察行動，指美軍近期在南海、台海動作頻繁，刷新多項航行紀錄。

中國智庫南海戰略態勢感知平台12月1日總結了11月美軍對華抵近偵察行動的情況，結論是「前所未有地刷新三項紀錄」。

根據「南海戰略態勢感知平台」的總結，美軍11月刷新的「三大紀錄」中，排在首位的是「月度偵察架次」。11月，美軍累計94架次大型偵察機前往南海對中國進行抵近偵察，架次之高前所未有，較此前的最高紀錄2021年2月的75架次多出近30%。在這94架次中，又以P-8A反潛巡邏機為主力，占總數的近８成，另外還包括MQ-4C無人偵察機和E-8C遠距空地監視機等。

值得注意的是，11月29日美海軍1架P-8A反潛巡邏機從日本三澤基地起飛，自南向北穿越台灣海峽。這是P-8A年內第三次穿越台海，上兩次分別為6月2日和8月12日。P-8A自2013年部署至西太以來，在中國沿海地區進行抵近偵察極為常見，但穿越台灣海峽是今年來的新動作。巧合的是，同期，解放軍一艘094型戰略核潛艇正在通過台灣海峽。

美軍刷新的第二個紀錄是「單日偵察架次」。據統計，11月4日，美海軍「卡爾•文森」號航母打擊群位於南海活動期間，高達10架次偵察機前往南海偵察，強度超過2021年1月23日美海軍「羅斯福」號航母打擊群在南海活動時的7架次。

「南海戰略態勢感知平台」特別強調，由於這些偵察架次都是根據ADS-B信號統計，而部分美軍機在執行偵察任務時採用虛假識別碼或不開啟信號，因此實際數目可能更多。

第三個紀錄是「抵近偵察距離」。還是11月29日，這架P-8A反潛巡邏機穿越台灣海峽時，行動期間最近距離中國大陸領海基線僅約15.91海里，刷新紀錄。

此外，圍繞台灣，美軍除派遣軍機、軍艦穿越台海外，還派出搭乘著美國會議員的公務機月內兩度降落台灣，加劇台海緊張局勢。

大陸方面，據香港東網11月30日報導，衛星圖顯示，解放軍094核潛艇從海南省亞龍灣核潛艇基地出發，穿越台灣海峽，由南向北駛往渤海。大陸11月29日再次派出軍機進入台灣西南空域。整個11月，解放軍軍機已經在台灣附近現身29天，「一天不差」。新款「運油-20」加油機28日更首次飛近台海。

對於近日前日本首相安倍晉三12月1日稱「台灣有事就是日本有事」。中國外交部發言人華春瑩2日就該言論提出嚴正交涉。華春瑩斥責指，日本歷史上發動侵華戰爭，對中國人民犯下滔天罪行，沒有任何資格和權利就台灣問題說三道四。

她並強調，中方強烈敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，不得以任何形式損害中國主權，不得向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。

（本文來源多維新聞網，授權中時新聞網刊登）

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