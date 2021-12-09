受到地表最強貨幣─新台幣避險成本影響，新光人壽11月稅後僅小賺1.97億元。新光金控9日公告11月稅後獲利9.41億元，累計前11月稅後獲利232.67億元，比去年同成長近33.4％，每股稅後獲利（EPS）1.72元，10月及11月新光金單月獲利都未破10億元，主要是子公司新壽第四季獲利速度因匯兌成本放緩。

新壽10月因為提存13.4億元外匯準備金，10月單月稅後只賺1.48億元，11月再因新台幣與其他貨幣相較，匯率相對強勢，出現較大匯兌成本，單月稅後又只賺1.97億元，新壽比10月實現較多資本利得，成功守住，並未出現單月虧損，亦是新壽近四年來首次11月不虧。

由於資本市場多頭，前三季壽險業賺翻，第四季進入守成期，新壽前11月累計稅後獲利141.99億元，比去年同期成長近30％，11月其實有收回5億元左右外匯準備金，餘額降到28億多元，今年至今新壽尚未額外一次性增提外匯準備金。

11月新光金獲利主力依舊是新光銀行，單月稅後獲利4.17億元，前11月累計稅後賺59.83億元，穩定成長7.3％左右，新光金發言人李超儒表示，主要是銀行淨利息收入成長12.2％、淨手續費收入成長3.5％。

另外，同樣受惠資本市場多頭行情，新光金子公司元富證券11月稅後獲利3.7億元，累計前11月稅後獲利35.83億元，續創新高，年成長117.5％，主要是經紀手續費收入成長75％以上，自營部位收益亦成長42％。