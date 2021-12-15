由證交所與富時國際合編之台灣指數系列-台灣中型100指數成分股，因原成分股中壽（2823）（12月17日為最後交易日）將與開發金（2883）合併，將納入智原（3035），預計自12月17日盤後生效。

台灣指數公司表示，因中壽與開發金將進行股份轉換，台灣中型100指數成分股，開發金仍維持為指數成分股，成分股納入智原，並刪除中壽。

智原是依12月15日指數結束計算時之候補名單中總市值排名最高的股票，故予以納入。此外，智原也因納入台灣中型100指數成分股，而納入台灣資訊科技指數成分股。