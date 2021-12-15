由證交所與富時國際合編之台灣指數系列-台灣中型100指數成分股，因原成分股中壽（2823）（12月17日為最後交易日）將與開發金（2883）合併，將納入智原（3035），預計自12月17日盤後生效。
台灣指數公司表示，因中壽與開發金將進行股份轉換，台灣中型100指數成分股，開發金仍維持為指數成分股，成分股納入智原，並刪除中壽。
智原是依12月15日指數結束計算時之候補名單中總市值排名最高的股票，故予以納入。此外，智原也因納入台灣中型100指數成分股，而納入台灣資訊科技指數成分股。
由證交所與富時國際合編之台灣指數系列-台灣中型100指數成分股，因原成分股中壽（2823）（12月17日為最後交易日）將與開發金（2883）合併，將納入智原（3035），預計自12月17日盤後生效。
台灣指數公司表示，因中壽與開發金將進行股份轉換，台灣中型100指數成分股，開發金仍維持為指數成分股，成分股納入智原，並刪除中壽。
智原是依12月15日指數結束計算時之候補名單中總市值排名最高的股票，故予以納入。此外，智原也因納入台灣中型100指數成分股，而納入台灣資訊科技指數成分股。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。