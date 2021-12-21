近期印度股市跟隨國際股市拉回震盪整理，此波印度SEＮSEX指數高低點最高修正逾8%，短線失守6萬點大關位置，但仍維持歷史高檔點位。瀚亞投資認為印度股市中長線表現可期，今年以來仍有兩成漲幅，短線上受到新型新冠肺炎病毒Omicron出現影響而走跌，正好提供良好進場時機，建議投資人持續透過定期定額方式，布局印度股市。在台股掛牌的富邦印度(00652)周線連2黑之後，今早日K線翻紅。

瀚亞投信認為，現階段印度股債擁有五大優勢，包括新冠肺炎疫情感染率下降、疫苗接種進度樂觀、政府支出穩健、貨幣維持寬鬆政策，以及消費需求強勁，看好2022年、2023年經濟成長表現，加上未來利率上升環境下，將有利印度股債長期投資策略。

據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據為126.7，連續兩個月下滑，目前處於「加碼債券部位」區間，主要因印度股市修正。面對印度股市的震盪表現，除了建議分批進場布局印度基金之外，亦建議將較穩健的印度債券基金納入投資組合當中，以資產降低波動度。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度市場近期的疲軟，主因擔心新的新冠肺炎毒是否引發新一輪封城導致，加上創新科技龍頭公司IPO表現不如預期，壓抑投資人情緒，其中以銀行股影響最重。不過從基本面來看，目前正向趨勢依舊不變，再者，隨著印度股市佔MSCI比重日益提高，預計未來將吸引更多國內外資金的流入。