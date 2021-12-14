台灣先生谷月涵最新示警台股2萬點泡沫將至，而無獨有偶台灣命理師詹惟中也在日前表示，2022年「武曲星化忌」，「武曲」代表股票、金融、錢財，預測明年股災近在眼前，預估「明年秋天前一定發生」。2022的的金融風險從事件分析，利率正常化和通膨威脅會是關鍵。在金融市場不安的情緒升高下，瀚亞投資建議投資人明年在股市投資聚焦4主軸：美國科技股，台灣股票，中國A股和日本股票。而債市則首選美國高收益債券，全球高收益債券和新興市場債券。

瀚亞投資表示，全球經濟成長動能持續，看好2022年第一季金融市場仍充滿許多投資機會，惟隨著各國利率開始逐步正常化，不同市場及產業分歧情況會越來越明顯，如何挑選有利基之標的，將會是2022年投資重點。

針對全年投資建議，股市首選直接受惠科技創新發展的美股跟台股，企業獲利成長可期，亦看好評價面有吸引力的中國A股、日本股市，看好補漲機會；債市則看好殖利率較高、能反映企業獲利成長的美國及全球高收益債券，還有評價面相對低的新興市場債券。

瀚亞投資指出，股票型基金中看好擁有經濟成長動能、中長線展望樂觀的地區，如美國科技股、台股，主要受惠來自於科技創新應用之結構性轉型，中長期成長動能可觀；同時也點名股市評價面偏低的中國A股、日本股市，有機會在接下來一季展開補漲行情。

債券市場在2021年備受壓抑，是受到美國聯準會利率政策影響，而現階段美國正式啟動縮減購債計畫，並將於2022年中旬結束，市場利率跟資金動能的不確定性因素大幅降低。加上根據歷史經驗，縮減購債期間至升息前的這段時間，各類型債券都有表現空間，第一季債券市場行情不看淡。

面對第一季債券市場，瀚亞投資最看好高收益債券市場前景，認為全球升息步伐不會太快，企業債信品質提升且違約率偏低，美國為主的高殖利率債券預料將持續受資金青睞。至於新興市場債券2021年表現相對落後，2022年有機會迎來評價調整契機。

2022年全球將邁入成長期階段，各類型資產表現回歸基本面，投資難度提高，建議挑選有中長線利基的商品，並以美國聯準會政策方向，和通膨變化作為投資操作觀察指標。