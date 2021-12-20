世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司公布2022年全球 IT 領導者技術目標。今年的調查與往年相同，主要藉資料洞察探討雲端市場現況和組織的雲端策略、投資經費優先要項，以及影響數位轉型成功的因素。此調查有助了解當今的業務環境，以及如何為客戶提供更優質的服務、滿足其需求。

混合雲和多雲策略正在崛起混合雲仍是受訪者的首選雲端策略，較去年成長 3 個百分點來到30%；多雲也正在崛起，從去年的11%提昇至 13%。另一方面，以公共雲（9%）和私有雲（14%）優先的投資策略則逐步下降。當今商業環境趨使組織在雲端原生技術的速度、效率和規模，與地端基礎架構所提供的控制性和安全性間取得平衡，因此上述調查結果並不讓人意外。

IT部門投資經費優先項目與去年一致，安全性依然為首要考量從投資角度來觀察，安全性、雲端管理和雲端基礎建設，仍是2022年IT部門投資之優先考量項目。針對雲端基礎架構、IT營運自動化和大數據分析領域，安全性是所有受訪者的首要考量，其中雲端安全性（43%）、安全性自動化（36%）和資料安全性和完整性（45%）為投資要項。另外，調查結果也顯示IT自動化比例逐年上升。就2022年而言，38%受訪者表示IT營運自動化為優化老舊IT的第二優先項目；與2021年的32%相比，此項目的年度增幅最大。

疫情之下，企業加重數位轉型領域的投資去年，各行各業加快轉型腳步以因應疫情帶來的影響，而今年調查結果仍舊如此。越來越多企業利用科技和流程進行業務創新及轉型（29%上升為31%）或加速數位轉型進程（21%上升為22%），並指出疫情（52%）和營收上升（50%）為加速轉型的原因。少數受訪者處於數位轉型停滯期（3%），相比起來有稍高比例的受訪者正處於新專案的早期階段（8%）。

人才缺口是數位轉型的首要挑戰數位轉型正全面影響各領域，密切觀察其進程變得愈趨重要。數位轉型涉及技術、流程及人才，因此轉型成功與否取決於組織是否有能力克服此三樣挑戰。今年，人才專業技能或人才缺口（26%）成為企業成功落實數位轉型的主要挑戰，而資源整合以及安全性和合規性皆下降數個百分點至 23%。