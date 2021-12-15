LED封裝模組供應商立碁（8111）今年本業成長加上業外挹注，預料今年營收將創近十年新高，獲利表現更為亮麗，早盤股價續攻30元以上新高，最高達32.5元。

立碁受惠於電動車、安控、智慧影像辨識等應用領域相關產品需求推升，公司不可見光模組、系統封裝元件、電動車相關零件等主力產品線需求同步增溫，今年以來營收及獲利同步走高。2021年1-11月營收為10.25億元、年增19.82%。

立碁前三季本業及稅後獲利表現都成長，前三季每股稅後盈餘1.31元、年增32%。由於昆山廠處分利益可望反應於第四季財報，每股獲利貢獻度達2元，將挹注今年每股盈餘攀高。展望明年，隨著產業需求持續成長，公司多項新產品都已進入驗證靜待客戶拉貨，有信心2022年保持成長。

立碁目前已推出多款可應用於電動車、電動機車等電動車輛的儀表板模組產品，預期2022年來自電動車市場的貢獻將持續提升。

立碁以紅外線元件封裝等既有技術切入VR/AR穿戴等元宇宙產品光學膜組供應鏈，預計有機會於2022年導入量產，為公司營運增添新動能。

業外方面，立碁持續進行資源整合及活化資產，來自立基光能（昆山廠）之處分利益總計挹注公司獲利約1321萬美元，已於11月入帳，預計將反應於第四季財報，帶動今年每股盈餘挑戰新高。