中鋼(2002)自結11月合併營收為452.82億元，連續第三個月再創新高，比10月再增4.82%，比去年同期大增51.4%；第四季營收可望再挑戰新高，獲利估可維持高檔，全年營運將創下建廠50年最佳紀錄。

中鋼第四季鋼價仍小漲加上出貨穩定，有利本季營運再挑戰新高。

今年以來，中鋼鋼鐵事業群整體受惠鋼鐵市場復甦，且銷售單價較去年同期大幅上揚，帶動中鋼營收逐季向上；今年前11月合併營收同攀高，達4273.29億元，年增50.38%。

中鋼對明年鋼市看法仍樂觀。中鋼董事長翁朝棟於日前法說會表示，鋼市明年展望仍正向，在環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望再延續2年。

回顧上季，中鋼第三季營運創新高，第三季營收達1255.78億元，季增約8.77%；單季歸屬於母公司業主淨利197.57億元，季增25.73%，每股盈餘1.28元，前三季歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，同創新高，EPS達2.88元。

中鋼2021年前三季營收3388.47億元，創新高，年增41.68%；毛利率20.44%，營業利益581.02億元，稅前淨利619.32億元，淨利501.25億元，歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，EPS達2.88元。