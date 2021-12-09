高科技材料及設備供應商華立（3010）主力產品出貨暢旺，11月營收繳出65.16億元歷史單月次高，年增19.88％；累計今年以來前11月營收達644.24億元，年成長19.71％，提前寫下年度新高。

晶圓代工龍頭擬定3年共1千億美元的投資計畫，其中八成用於先進製程技術研發及產能建置。華立今年在客戶5奈米投片量倍增下，供應的光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液營收衝出雙位數的成長力道，後續也將積極備料，跟進客戶在海內外的擴廠計畫，全力爭取研發中新製程的基準品，把握國內「矽盾」產業的中長期成長契機。

華立在手機鏡頭深耕多年，自日本引進知名大廠的光學材料，攻入大陸世界級的光學廠後，今年也打入美系手機、平板品牌的鏡頭供應鏈；同時在5G基站布建日趨完善，5G網速拉高，AR與VR眼鏡出貨量大幅攀升下，全力協同原廠及客戶開發元宇宙商機，目前已順利導入終端客戶高階機種的VR鏡頭，明後年營收可望快速增長。

此外，業界預期載板供不應求市況將延續至2023年，台灣載板三雄持續購地擴廠，客戶端的產能已被CPU、GPU及ASIC等強大需求預訂。華立與原廠共同推出製程用Stepper及DI高解析電鍍乾膜，已成功接獲多座新廠的供應訂單，與載板相關的曝光機器設備，新接訂單排程也達2023年3月。未來在物聯網、車聯網及AI需求持續放大下，高解析度乾膜與曝光設備的營收貢獻可期。