健和興(3003)前11月每股稅前盈餘為6.36元，綠能儲能及車用產品需求暢旺，健和興表示，明年第1季營運可望比今年同期好。

全球積極落實節能減碳，綠能及儲能需求湧現，電動車銷售也快速攀升，健和興因近幾年將產品重心放在車用、5G通訊、綠能/儲能等領域，目前車用部分除已成為美系電動車大廠及部分兩輪電動車供應商，公司充電樁之充電槍產品亦符合歐洲、美國及大陸三地區規格，在智能電網及儲能部分，公司現有應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G/5G基地台等綠能/電工連接器等，由於產品線完整，營運明顯受惠綠能儲能/電動車興起，今年業績亦展現強勁成長力道。

受到年度盤點影響，健和興自結11月合併營收達4.23億元，月減1%，但年增逾30%，公司自結11月營業淨利為9302萬元，較去年同月躍升48.94%，稅前盈餘為9240萬元，較去年同月躍升逾75%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.59元；累計1到11月合併營收達43.15億元，首度突破年營收40億元大關，較去年同期大幅飆升約43%，每股稅前盈餘為6.36元。

健和興表示，受惠於電動車銷售成長及歐美及大陸積極建置充電樁，目前車用相關訂單強勁，近期大陸相關儲能及綠能的訂單也很好，預估明年第1季會比今年同期好，兩大產品線將是公司未來營運成長主要動能。