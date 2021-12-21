富邦金(2881)旗下富邦證券輔導的國內外軟體解決方案商倍力資訊(6874)，將於12月22日正式登上戰略新板掛牌，為第六檔於興櫃戰略新板掛牌的企業，為資本市場注入一股新成長動能。截至今年前三季公司自結營收達9.96億元，稅後淨利0.548億元，已經超越去年全年度水平，每股盈餘為4.57元。

倍力資訊成立於1999年，提供企業資訊系統開發所需的完整軟體解決方案與技術服務，目前主要服務項目以集團合併報表資訊系統、公/私有雲建置、資安服務、系統智慧管理、軟體機器人、專業服務等技術進入門檻較高的軟體產品與服務為主。

倍力研發團隊開發建構出一套『集團合併報表資訊系統』(簡稱GCRS)，以協助上市櫃企業能及時與有效率地完成合併財務報告書，大幅降低集團內部溝通與作業的成本，在金管會積極推動公司治理藍圖3.0提升上市櫃公司資訊揭露時效及品質下，企業採用倍力資訊GCRS系統可達到事半功倍的效果，目前，國內已經有超過200家上市櫃公司與國外兩家客戶採用，而該系統更在2019年榮獲世界組織WITSA(World Information Technology and Services Alliance)全球ICT卓越獎中的Digital Innovation Award傑出數位創新獎，為當年度台灣唯一獲傑出數位創新獎項的廠商，深獲國際資訊組織的肯定。

倍力資訊表示，目前全世界已有超過115個國家強制或允許採用IFRSs(國際財務報告準則)，該GCRS系統將可協助集團企業產製合併財務報表，產出符合IFRS財務報表及集團合併財務報告書，因此，疫情後將加速推動IFRSs國際區域之GCRS市場開發，是倍力資訊未來重要的國際化發展。在企業永續發展的潮流帶動下，GCRS系統正是ESG大趨勢下的最佳系統解決方案，未來成長可期。