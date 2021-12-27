新北市公共自行車啟動YouBike1.0＋2.0雙系統服務，除既有YouBike1.0系統669站外，迄今已新增720站YouBike2.0系統，新北雙系統服務規模達1389站，超越預設目標。
交通局長鍾鳴時表示，新北公共自行車YouBike1.0＋2.0雙系統服務自今年10月20日開通至今，YouBike2.0單日周轉率最高突破9轉，約1.3萬使用人次。
鍾鳴時說，自明年起，將針對民眾租賃狀況，逐步進行「全市站點加密」，建構更密、更近的YouBike2.0系統，提供民眾第一哩路與最後一哩路的雙核心服務。
交通局綜合規劃科長吳政諺表示，新北YouBike1.0＋2.0雙系統開通期間，感謝養工處、區公所等單位全力配合，營運廠商微笑單車公司也增加工班，在捷運路廊、跨市邊境和錄案待建置等優先設置2.0租借站外，並於既有YouBike1.0系統669站點擴增2.0的柱位，27日下午2時起開通林口區及泰山區共計45個租借站，累計新增YouBike2.0系統720站。
交通局指出YouBike2.0採廣佈點、高密度且更深入社區便利使用，為與台北市無縫接軌並維持與桃園市1.0系統能跨市使用，新北市YouBike1.0和2.0雙系統服務市民。
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