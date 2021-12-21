氟素設備及材料供應商上品（4770）將於12／22以每股166元掛牌上市。上品為全球半導體晶圓廠設備及材料供應商， 前三季營收年增52.42％，已超越去年整年營收，稅後淨利6.79億元，年成長123.86％，EPS 9.85元。

上品表示，5G、人工智慧、PC／筆電及車用趨勢，帶動半導體需求活絡，氟素樹脂廠務設備及電子級化學品儲槽設備業績看俏。隨著半導體晶圓廠近年不斷增加資本支出，營收及獲利可望持續保有優異表現。

上品資本額7.85億元，產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，提供用於高溫或腐蝕性化學液之生產、儲存、純化、輸送等功能之設備及材料，並提供半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠之氟素樹脂廠務相關設備之生產及銷售。

上品上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格達346元，競拍得標加權平均價格239.40元，約為競拍底價140.68元的1.70倍。此外，公開申購價為166元，總計吸引超過42萬人參與申購，申購過程中凍結逾700億元之資金，中籤率僅0.46％，顯示市場反應熱烈。

上品業務範圍從石化延伸至光電業、半導體、特用化學品及能源環保產業；目前產品應用於半導體產業約76％、石化產業約13％、面板及太陽能約5％及能源環保約2％。

上品指出，光電業及半導體產業所需使用之電子級化學品要求高潔淨等品質更甚於傳統石化產業之標準。目前市面上提供高階電子級化學品儲存運送設備之國內外供應商不多，其中僅上品具有全產品線及工程規劃設計之能力；搭配在台灣及大陸皆有生產據點，並於2019年成立美國子公司，營運佈局多元靈活。