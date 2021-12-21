新北市中和積穗國小前人行道整建完工，改善上下學期間學童安全，全部工程於今（21日）完工，嘉惠周圍逾萬居民。（中和區公所提供）

新北市中和積穗國小前人行道整建完工，改善上下學期間學童安全，全部工程於今（21日）完工，嘉惠周圍逾萬居民。（中和區公所提供）

新北市中和積穗國小前人行道整建完工，改善上下學期間學童安全，全部工程於今（21日）完工，嘉惠周圍逾萬居民。（中和區公所提供）

新北市中和積穗國小前人行道凹凸不平及側溝排水不良，經地方民代反映影響行人及學童上下學安全，中和區公所在新北市政府養護工程處支持下，整建該處人行道，同時整治道路排水，大幅改善上下學期間學童安全，全部工程於今（21日）完工，嘉惠周圍逾萬居民。

中和區長賴俊達表示，中和積穗國小校前人行道，長度約75公尺，但行道樹占了近半的人行道，且樹根竄壞人行道及排水溝，致雨後積水不利通行，每逢上下課期間造成交通擁塞，地方民代積極反映，希望改善該處人行道及交通狀況。

賴俊達指出，由於人行道下方電路管線複雜影響施工，中和區公所會同養工處、電信局、台電、交通局等單位多方會勘，協調遷移2處電信箱至角落，並移除廣告欄和電桿，配合先前積穗國小改建圍牆工程，整修出人行道大部份寬達3.4公尺便利行人通行。

公所工務課長施信華強調，為了改善該處雨後積水狀況，排水改善原有側向式進水口，並加強道路緣石邊施作混凝土假溝收邊車道板，避免日後路面刨鋪擋住進水孔影響排水。

工程總共疏通排水溝長度約75公尺、整建人行道面積約 255 平方公尺，總經費433萬餘元，養工處提撥385萬餘元支應，其餘由公所預算支出，全部工程於今（21日）完工，大幅改善該處人行空間、雨後積水、上下學交通及學童上下學安全。