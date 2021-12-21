建舜電(3322)因認列處分互動資通持股，11月稅後盈餘達1.04億元，累計前11月每股盈餘為1.64元。

建舜電因近期股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數，受惠於美系客戶選配線材產品開始放量出貨，推升公司11月合併營收達4.3億元，月增31.01%，年增38.13%，加上公司處分互動資通持股，認列處份利益約2313萬元，單月稅前盈餘為1.1881億元，稅後盈餘為1.0439億元，單月每股盈餘為1.08元；累計10月及11月合併營收為7.58億元，年增30.07%，稅後盈餘為1.1612億元，年增2581.76%，每股盈餘為1.2元，累計前11月稅後盈餘為1.5906億元，每股盈餘為1.64元。

建舜電因高速傳輸線材產品技術能力受到肯定，今年開始交貨美系大廠指定通路配線材，並接獲日商委外抽線訂單，於第4季開始出貨，新客戶及新產品成為公司營運成長新動能。

建舜電泰國廠於去年10月完成遷廠，去年底進入量產，未來可望與東莞廠相互支援，靈活應對客戶需求。

展望明年，雖然建舜電因處分互動資通，持股降至15.59%，12月起不再認列子公司互動資通的營收，但建舜電預估，高速傳輸新產品有機會補上互動資通減少的營收，明年整體營運審慎樂觀。