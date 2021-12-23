近期大宇資(6111)、辣椒(4946)等遊戲股股價飆漲，多次達公布注意交易資訊標準，被要求必須公布自結財報。大宇資11月獲利高達稅前淨利11.31億元，歸屬於母公司淨利8.84億元，單月每股盈餘為13.47元，主來自於處分北京軟星股份及《仙劍奇俠傳》IP（僅限中國地區）的獲利貢獻；辣椒11月稅後虧損0.09億元，每股虧損0.64元。

大宇資訊前三季每股虧損0.38元，10月及11月營收1.11億元，年增6.73％，大宇資今年公告出售北京軟星股權以及《仙劍奇俠傳》IP予大陸中手遊集團，11月完成第二階段的股權交割，一次性收入帶動今年營運轉正，10月及11月合計稅前淨利11.29億元，稅後淨利8.8億元，也較去年同期由虧轉盈，每股盈餘13.42元。

辣椒10月及11月營收0.1億元，年增25％，稅後虧損0.12億元，比去年同期虧損0.14億元小幅減少，每股虧損0.91元。公司前三季稅後淨利0.6億元，每股盈餘4.43元，主要處分轉投資公司碩辣椒，處分投資利益0.64億元入帳所致，而本業前三季仍虧損0.46億元，較去年同期虧損0.38億元增加。

至於近期有投顧老師吹噓該公司代理的「全民打棒球」可以朝NFT發展，但「全民打棒球」原廠在韓國，據了解原廠並無相關規畫，且「全民打棒球」手遊或端遊目前營收貢獻有限，尚看不出發展NFT的可能性。