德國智庫的專家們警告，雖然中國大陸在晶片產業仍較為落後，但隨著中國科技企業對半導體產業投入增多，這種情況將很快改變，歐洲對中國晶片依賴也會愈來愈大，因此必須加強對晶片行業的投資。

《環球時報》引述德媒《商報》指出，近期德國有2家智庫發佈的報告提出警訊「專家警告晶片行業即將依賴中國！」

報告稱，與全球競爭對手相比，中國晶片企業研發方面支出仍較少。但是，隨著百度、阿里巴巴和騰訊等多元化的大型、財務實力雄厚的中國科技企業進入晶片設計市場，以及政府越來越多的可用資金，上述情況正在發生顯著變化。此外，中國晶片行業還吸引全球私人風險投資，中國公司也宣佈越來越多的創新晶片設計。

報導說，中國大陸對半導體有著巨大的需求，但國內公司只能滿足其中一小部分需求。為了建立半導體產業，中國幾十年來一直在該地區投資巨額資金。

目前，智庫的報告指出，歐盟正在制定自己的晶片戰略，加強晶片原材料供應、研發和製造，確保歐盟內晶片供應鏈的完整。歐盟晶片法案還提出一個關鍵目標，到2030年，歐盟晶片行業將佔據全球半導體市場20%的份額。為此，歐盟將向歐洲晶片行業注資數百億歐元。但是，歐盟現在的措施還不夠，歐盟應該更好地掌握整個供應鏈，避免進一步的晶片瓶頸和短缺。

除了中國大陸、歐盟外，美國、日本、韓國以及台灣等地也在加碼投資晶片行業。《日經亞洲評論》8日報導稱，美國半導體材料製造商英特格CEO伯特蘭．洛伊當天表示，計畫在台灣增加投資一倍以上，建立最大的製造基地，用於生產3納米和2納米晶片製造過程的材料。