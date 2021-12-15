因應中國政府管制車用尿素出口，導致全球AdBlue觸媒還原劑缺貨；澳洲最大AdBlue生產商AUSblue急召安排多輛包機待命，以便隨時自其他國家空運進貨。

尿素之亂蔓延致澳洲。據澳洲新聞網站news.com.au 14日報導，直到今年初為止，澳洲高達8成的尿素依賴中國進口；若因為尿素缺貨而造成AdBlue觸媒還原劑供應中斷，則澳洲絕大部分柴油商用貨車將無法上路，進而癱瘓澳洲全國物流網絡。

AdBlue觸媒還原劑是指柴油引擎所需使用的「柴油廢氣處理劑」（diesel exhaust fluid，DEF）；而尿素則是生產AdBlue所必須使用的材料。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，因應生產AdBlue所需的尿素缺貨，AUSblue的母公司DGL集團執行長亨利（Simon Henry）表示，AUSblue安排多輛包機待命；預計每一趟包機將會自中東和亞洲其他國家運送250公噸尿素至澳洲。

亨利提到，為了趕緊自全球各地的尿素生產廠調貨，AUSblue員工已連續多天加班至深夜。他透露，公司也聯絡到一些可以供應AdBlue的海外商廠；雖然價格高昂，但為了確保供應穩定，AUSblue必須採取一切必要辦法。

AdBlue價格在澳洲部分地區已飆漲4倍；對此，澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）已展開調查，以了解是否需要讓澳洲各AdBlue生產商分享價格資訊。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）14日指出，澳洲的尿素存貨可供約7周用量；為此，澳洲政府已與印尼、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達（Qatar）和日本等多個貿易伙伴展開討論。

亨利指出，澳洲每年消耗約1.3億至1.5億公升AdBlue；其中約一半是由AUSblue供應。

亨利認為，尿素已成為「澳洲經濟的致命缺口」。他透露，目前AUSblue大約有2000公噸尿素庫存；他相信在澳洲政府出手支援下，要是再加上「一點運氣」，公司可以撐到明年1月保持繼續供貨。

news.com.au引述昆士蘭州農民佛格森-泰特（Matt Ferguson-Tait）指出，尿素缺貨對澳洲所造成的「危機」將會更甚於COVID-19。