八吋晶圓代工廠世界(5347)今（9）日公佈內部自行結算2021年11月合併營收43.67億元，創下新高紀錄，月增15.96%，年增52.17%。公司對第四季營運樂觀，將再挑戰新高，營收估季增約5%。

世界先進11月營收，突破9月的高點41.71億元，再創新高。1至11月合併營收約393.47億元，年增30.58%，同步創新高。

世界先進預估，第四季營收將達123-127億元，季增率約3.5-6.9%，續寫新猷，另預估毛利率將約45.5%至47.5%，營益率34%至36%。

世界先進三季業績創新高，且第四季營運樂觀，將再挑戰新高，並看好產能利用率維持相當高的水準至明年上半年，明年整體營運表現亦可望優於產業平均。

隨著晶圓3廠完成擴產7000片，公司預估第四季產能將較第三季增加2%。由於客戶需求依然強勁，預期至2022年上半年都將維持相當高的產能利用率。

展望明年，世界先進董事長方略於先前法說會指出，若大環境沒有出現重大變化，對明年持正面樂觀看法。世界先進明年產能將增加7%至9%，業績成長幅度可望優於晶圓代工業平均水準，所有產品線都將成長。

世界先進第三季營收118.77億元，單季每股淨利2元，均創下歷史新高；前三季營收312.13億元，年增27.85%，稅後淨利81.03億元，年增80.7%，每股純益4.94元，也同創新高。