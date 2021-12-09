台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)11月自結合併營收3.72億元，比10月高點4.19億元下滑約11.1%，仍為次高且較去年同期成長近53%；1-11月合併營收為34億元，較去年同期成長119%，亦創同期新高。

久陽雖11月營收比10月新高下滑，第四季營收仍可望挑戰單季新高。公司展望後市樂觀。

久陽受惠鋼鐵業好轉加上轉投資環保事業持續成長，今年前10月營收已超越歷年全年，今年營收、獲利將挑戰新高。前三季獲利0.86億元，已超過去年全年，前三季每股淨利1.29元。

久陽表示，受惠於歐盟擬對大陸螺絲實施反傾銷稅，未來將對大陸螺絲出口歐洲造成衝擊，台灣螺絲產業可望再次迎來轉單效益，將是一大利多。

另外，因應高雄市針對鋼鐵業制訂加嚴標準，子公司台鋼能源將協助集團推動各項措施，包含評估規劃興建結合廢棄物收受處理做為燃料來源的再生能源發電設施；評估及汰換具有更佳之熱能回收、操作優化、省電、省料等節能減碳技術，並發展符合台灣環境與生態保育的碳補捉技術，同時搭配專業顧問公司，共同盤查碳排現況及訂定減量策略目標。子公司台鋼環保集塵灰境外輸出已取得貨品出口同意，初期將會少量輸出再逐漸放大，擴展新的業務來源，有效整合集團環保需求。