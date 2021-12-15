和益（1709）伴隨需求、原物料報價齊步向上攀揚，第三季毛利率23.82％，比去年同期20.77％明顯提升，獲利年增53.79％；前三季毛利率24.08％，獲利翻倍躍進達8.14億元，EPS 1.7元，超越去年全年1.16元。

和益表示，烷基苯除鞏固固有市場，將靈活後勤作業，提供精緻化服務，開發產品新用途。至於烷基酚因中國合資廠長春和益已開始投產銷售，將主要市場移至美國、歐洲市場增加市佔率，並另開拓其他新市場。

和益烷化部門營收佔比70.81％、樹脂部門20.62％。目前內銷比重約26.2％，外銷地區包括中國14.96％、瓜地馬拉10.66％、越南6.67％、菲律賓6.57％等。

烷基苯為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之必需上游原料。烷基苯磺酸為烷基苯經加工後成為去污劑主成分，廣泛應用於家用清潔護理領域。

烷基酚則為介面活性劑上游原料及潤滑油添加劑原料，主用於工業用洗滌劑、抗氧化劑、高級印刷油墨樹脂、硬化劑及潤滑油等。至於C9 石油樹脂/氫化石油樹脂為黏著劑與熱融接著劑上游原料，提供增黏及濕潤效果。

和益指出，伴隨疫情未歇，清潔等防疫需求持續推進，而後疫情階段，經濟陸續解封，也帶動相關保養等消費及工業需求增溫放大，烘托營運蓄勢更上層樓。為能維持開工率，已將逐步開發其他烷基酚產品以提昇營業利益。

此外，氫化石油樹脂也提供氫化及非氫化C9石油樹脂完整產品線，開發高軟化點高度氫化等級石油樹脂，貼近客製化需求。