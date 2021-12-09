IC載板暨印刷電路板大廠欣興(3037)受惠新產能開出挹注，2021年11月合併營收續「雙升」創102.75億元新高，帶動前11月合併營收提前改寫年度新高，表現優於預期。法人看好第四季營運淡季逆強、可望再創新高，全年營收有望突破千億關卡。

欣興公布2021年11月自結合併營收102.75億元，較10月100.49億元成長2.26％、較去年同期72.48億元成長達41.76％，連2月改寫歷史新高。累計前11月合併營收943.23億元，較去年同期805.01億元成長達17.17％，提前改寫年度新高。

欣興受惠隨著設備到位、新產能陸續開出配合良率改善，下半年營運成長幅度較上半年更顯著。公司表示，11月營收成長主要受惠新產能開出挹注動能，12月雖需視客戶端實際拉貨狀況，但依目前需求及新產能逐步開出來看，看好第四季營運有望續揚、再站高峰。

投顧法人預期，欣興第四季除了載板持續成長、高密度連結板（HDI）約持平外，PCB及軟板估將小降。預估營收將季增4～5％、年增達3成，毛利率續升至24.8％，若加計認列火損賠償，稅後淨利可望季增逾6％、年增達近1.2倍，每股盈餘估逾3元，再創新高。

由於第四季營運可望淡季逆強，投顧法人看好欣興今年營收將突破千億關卡、年增達17％，受惠高毛利的載板貢獻提升帶動產品組合轉佳，毛利率可望躍升至21％，帶動稅後淨利倍數跳增、每股盈餘估約8.6元。欣興不評論法人評估數據。