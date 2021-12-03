解放軍潛艦部隊

全球最大的天線已在華中運作，據參與專案的工程師和科學家說，這不僅能和潛艦長程通訊，也能供民間應用。

據《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，雖然相關設施的確切地點並未公布，但據信它位於湖北，河南和安徽三省交界的大別山自然保護區。從太空看來，這由電纜和塔架組成的天線網很像普通電力線，外形宛如長寬超過 100公里的巨型十字架。但在這些電力線末端，銅製節點深深固定在厚實的花崗岩內。兩個強大的地下發射器能充電1兆瓦，將地球變成巨大的無線電台。此外，萬一1個被損壞，另1個仍能獨立運作。

據發表在《中國艦船研究》學術期刊上的論文說，就算遠在1,300公里外，設置在海面下200米海床的接收裝置仍能輕易接獲巨大天線的信號。換句話說，這範圍涵蓋了朝鮮半島、日本，台灣和南海。

武漢船舶通信研究所相關專案首席工程師查明和團隊說，設計這設施在於維持總距離長3,000公里的水下通信，而這足以到達美國西太平洋最大的軍事基地關島。而設施發出的0.1—300Hz極低頻（ELF）電磁波，可以在水下和地下傳播很遠的距離。

China antenna turns Earth into giant radio station, with signals reaching Guam https://t.co/BE9zCVhGgF — South China Morning Post (@SCMPNews) December 2, 2021

此外，中國也和俄羅斯進行實驗，看訊號能通過地面傳播多遠。雖然俄羅斯站台從7,000 公里外接收到訊號，但隨著距離增加，仍必須付出代價。那就是只能單向通信，並只能發送加密簡訊。不過，中國軍方研究人員說，潛艦和水下潛航器等智慧裝置，都能接獲指令或攻擊目標，在保持隱形的同時，也能迅速採取行動。