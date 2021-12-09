今(9日)東北季風減弱，北台灣氣溫略為回升，近地層迎風面的水氣較多，北部、東半部雲系也稍多，並有局部短暫雨，其他地區天氣較穩定，但早晚天氣仍稍涼；中央氣象局表示，預計今晚起水氣逐漸增多，東半部及大台北地區降雨會較明顯，持續到下周日，而下周一、二東北季風增強，冷空氣影響低溫下探14到16度。

今晚至明天(10日)中低層水氣逐漸增多，東半部及大台北地區為多雲有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。(圖／中央氣象局)

今晚至明天(10日)中低層水氣逐漸增多，東半部及大台北地區為多雲有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，氣溫方面，明天高溫及低溫比今天下降1至2度，預測各地低溫約15至19度，局部空曠地區及近山區平地可能更低一些，白天北部東半部高溫約21至24度，中南部高溫約25至27度，中南部日夜溫差較大。

周六(11日)、下周日(12日)白天天氣較穩定，各地大多為多雲到晴，西半部雲量少，東半部多雲有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨的機率；下周日清晨中南部有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況安全；周六至下周日白天氣溫大致舒適至溫暖，但各地早晚稍涼，中南部應留意日夜溫差大。

下周日(12日)晚起至下周一(13日)東北季風增強，下周二(14日)東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區雲量增多，並有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。