好天氣到明天為止，周五(17)冷空氣報到！中央氣象局表示，周五起受鋒面及冷空氣影響，各地氣溫開始下降，最冷時刻落在周六(18)、下周日(19)夜晚清晨，局部空曠、近山區平地有下探11度機率，這波冷空氣強度趨近大陸冷氣團。

氣象局預報員官欣平表示，這兩天各地天氣晴朗，北部白天高溫可到28度，但周五起鋒面通過，伴隨著冷空氣南下，北台灣高溫會下降到22度左右。

官欣平說，這個周末夜晚和清晨將是這波冷空氣最冷的時間，中部以北、東北部低溫約13到15度，而沿海空曠地區和近山區平地只有11度可能，南部和花東低溫約15到16度，本波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團強度。

至於中颱「雷伊」預計周末將抵達南海，下周一(20)起路徑將向北轉，不過北方冷空氣不利其發展，預計颱風屆時將減弱。

台灣颱風論壇｜天氣特急臉書專頁也指出，雷伊颱風進入南海之後，由於已到太平洋高氣壓西側末端，將會逐漸北轉，然而南海的環境不適合颱風生存，雷伊轉向北上的同時，強度也會逐漸減弱為熱帶低壓或普通低壓，但颱風外圍水氣北上，全台灣容易下雨。