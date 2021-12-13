中央氣象局表示，今(13日)晚至明(14日)清晨，由於天氣轉乾，輻射冷卻效應增強，西半部及東北部低溫仍只有14度左右，沿海空曠地區或近山區的平地，氣溫可能更低，周五又有一波冷空氣接近，強度比這一波更強，北部將一路濕冷到下周。

今晚至明(14日)清晨東北季風影響，迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，白天東北季風減弱，迎風面的降雨逐漸趨緩，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲時晴的天氣；溫度方面，明白天起北台灣氣溫逐漸回升，北部及宜花高溫22至24度，中南部及台東高溫25至27度，日夜溫差較大。

13至14日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三、周四(15日、16日)東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，風向轉為偏東至東南風，北部及東北部氣溫逐日稍微回升；周三清晨中南部地區及周四清晨，西半部易有局部霧或低雲而影響能見度。

周五(17日)東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲；周六、下周日(18日、19日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中層水氣稍增，中南部地區為雲量增多。

下周一(20日)東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。21日至23日東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升；南方雲系北移，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨。

第22號輕度颱風雷伊於13日下午2時在關島南方海域形成，路徑向西移動，預計周五、周六(17日、18日)將通過菲律賓群島，往南海方向移動，短期之內對台灣暫無直接影響。