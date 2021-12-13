本周有2波冷空氣接力南下，氣象達人彭啟明表示，第一波東北季風影響至今天，北部降溫2至3度，桃園以北、宜蘭，花蓮皆有雨勢，下波冷空氣在周五至周日（17至19日）接近，強度比這波更強一點，北部更濕冷，北部、東半部有雨，18日公投日當天恐受影響。

彭啟明今天在臉書表示，下波冷空氣在周五到周日（17至19日）接近，可能強度比今天這波略強一點，也較偏濕冷，北部再度轉為陰沉有陣雨，東半部也有局部短暫雨，預期影響會到這周日，因此周六（18日）公投日當天恐受影響。中南部則相對穩定，這兩波的影響都沒有太大影響。

彭啟明說，下周大致上仍為典型東北風型的天氣，北部偏濕涼，預期將延續到下下周末(25、26日)。

至於近日天氣，彭啟明表示，今天東北季風增強、水氣增多，北部溫度下滑2至3度，約17至19度，越往北迎風面雨勢越明顯，桃園以北到新北、台北到基隆宜蘭，花蓮北部都有雨。周二（14日）開始水氣逐漸減少，周二到周四（14至16日）天氣較穩定，北部略轉多雲、晴時偶陣雨，也會顯著回溫。

颱風方面，彭啟明表示，台灣東南方約3000公里處的熱帶性低氣壓，今、明兩天有機會發展成第22號颱風「雷伊」，預測往菲律賓南方島嶼前進，進入南海時，若稍微北轉，周末將為南部帶來降雨，進行影響18日公投日當天南部天氣，實際發展還須持續關注。