桃園市長鄭文燦15日主持防疫會議時表示，春節專案已啟動，是壓力測試點，有社區感染春節就泡湯，呼籲民眾加強自身防衛。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦15日主持防疫會議時表示，春節專案已啟動，是壓力測試點，因春節就是人多、容易有狀況，返鄉者眾多，防疫旅館已滿載，防疫旅館跟居家檢疫都要守好守滿，若有社區感染春節就泡湯了。衛生局長王文彥則呼籲民眾要有危機感，身邊可能隨處可見自主健康管理者，務必隨身攜帶酒精、戴好口罩，也謝絕和自主健康管理親友串門子，務必加強自身防衛。

鄭文燦說，防疫會議從去年2月開始至今已開設快2年，雖然曾經短暫解封，但今年2月部桃事件、5月本土疫情，和近期的紓困振興，大家都忙了2年，在Delta病毒威脅下，台灣能清零真的不容易，但新變種Omicron又來，傳播力高2至3倍，導致全世界第5波疫情再起，雖然目前輕症較多，但還是要守好，入境檢疫制度和社區安全防線都要守好。

鄭文燦說，春節返鄉專案從12月14日至明年2月14日，國人陸續回國，目前54.9％選擇14＋0天、12.7％是10＋4天、32.4％是7＋7天，為了避免移動風險由3家醫院到防疫旅館入館採檢，居家檢疫民眾則安排防疫計程車送醫院採檢，另居檢者也要派員抽查，採公所抽檢、聯合訪查2種模式，避免隔離期過短造成社區傳播，請各局處全力協助，尤其觀旅局和環保局要顧好防疫旅館人員健康管理、房間消毒和淨置。

「春節就是人多，人多就容易有狀況！」鄭文燦說，針對防疫旅館跟居家檢疫2大塊，各局處都要本於職權做好，直言春節專案是壓力測試點，若能順利過關，面對Omicron病毒就可以比較放心，但若有社區感染，春節可能就泡湯了。

觀旅局長楊勝評說，截至12月13日入住有2206間、2424人，可連續入住15日的空房數為66間，機場入境旅客從過去平均每日1000餘人，14日起提高到3000餘人，逐漸邁向進入訂房高峰，總計春節專案期間全市共有9799房次，比上周增加100多間，為14＋0專案改為7＋7專案，總計比11月23日多釋出762房次，但目前已是訂滿狀態。

王文彥則提到，疫情仍維持第二級警戒，返國人真的很多，桃園累計確診人數也突破1000人，過去在14天檢疫期保護下相對安全，但後面7天自主健康管理期可以自由出入，春節返鄉方案可能走到街上、騎車經過的人就是自主健康管理者，感染機率微小但仍有自主健康期確診相關案例，呼籲民眾這段時間開始要有危機感，家人若有自主健康管理者暫時不要跟他串門子，口罩也要確實戴好，直言大家已經開始忘了隨身攜帶酒精，擔憂自主健康管理者留下環境汙染例如按電梯等，務必加強自身防衛。

鄭文燦說，截至12月15日止，桃園第一劑接種190萬8776人次、涵蓋率84％，第二劑接種152萬7767人次、涵蓋率67.23％，都高於全國，目前二劑提高是重點，針對莫德納隨到隨打專案，12月6日到12月21日共規畫61場次，目前已完成52場、8730人，疫苗充足，一劑、二劑和加強三劑都能繼續打，完成接種就送好米1包，好米送完送200元禮券，鼓勵多運用。

至於18期BNT疫苗預約率尚未突破4成，將不開放接種站，可到全市200多個醫療院所施打。另外寒假前也要完成全市113所國高中BNT專案二劑施打，指示教育局盡速完成意願調查，拚1個月完成施打。至於學校教職員已有2萬9956人完成二劑施打，298人已登記二劑預約，加上預約者接種率97.72％，仍有2.28％尚未預約或接種，請教育局再加把勁，希望涵蓋率全滿。