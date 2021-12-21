四大公投民進黨氣勢如虹，國民黨輸到趴地，恐衝擊明年底百里侯選戰，不過資深媒體黃暐瀚今表示，桃園市長鄭文燦跑透全台灣，宣傳四大公投，但桃園開出的票數卻不如人意，這對民進黨而言是一大警訊。

黃暐瀚今（21日）在網路節目「鄉民大會」上表示，四大公投的民調多家機構的結果大都是「同意」大於「不同意」，但最後慘遭逆轉，開出的結果是「不同意」大於「同意」，就知道民進黨只要打出親美反中牌，不管是對人或是對事的選舉，民進黨都能得到多數人的支持，這是國民黨目前的困局，當然民進黨也有本身要面臨的議題。

黃暐瀚指出，鄭文燦這次為四大公投全台跑透透，結果執政的桃園卻開出四個同意大於四個不同意，儘管正反雙方差距不大，但相較台南和高雄開出亮眼的票數，這無疑是對民進黨的警訊。

另外，黃暐瀚直言，新竹和基隆也是同意票大於不同意票，所以桃園、新竹和基隆是國民黨大有可為的地方。