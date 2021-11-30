全球酒精性脂肪肝盛行率約逾25%，安克生醫(4188)攜手台大醫院研究團隊，透過將安克安克獲美FDA核准的影像平台「超音波逆散射回音訊號」應用在脂肪肝判讀，能更準確揪出早期脂肪肝，準確率高出現行診斷2成，該項成果剛發表於2021年RSNA北美放射學會年會，將有助於脂肪肝患者早期發現、早期治療。

據國衛院資料顯示，約10~20%「非酒精性脂肪肝」患者，會惡化至非酒精性脂肪肝炎，提高未來持續惡化至肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌的風險，而現行的脂肪肝超音波檢查，也面臨著多項挑戰：包括曾罹患過肝炎的患者，超音波底下所呈現的「白點」，不易區別是脂肪肝還是肝炎癒後的疤痕；判斷上則相當仰賴醫師的主觀經驗，且不易量化嚴重程度期別；0~1期的偵測靈敏度也較差。

對此，台大醫院一項耗時5年的研究發現，透過超音波結合「逆散射回音訊號」，可清楚區別脂肪肝與肝炎癒後疤痕的差異，且利用彩色色階的視覺化，能清楚呈現超音波散射組織影像，進而量化出脂肪肝的嚴重程度與期別。該項研究進一步發現，面對0~1期的脂肪肝偵測準確度，超音波結合「逆散射回音訊號」準確度達81.7%，較傳統超音波檢測高出逾20%；該項成果已獲得今年12月舉辦的2021年RSNA北美放射學會年會接受，剛於大會中進行研究成果發表。

安克生醫李伊俐總經理表示，該項由公司研發出的「AmCad US聲波散射組織成像平台」，能輔助臨床醫師進行判讀超音波影像，提高診斷準確率，同時揪出早期的脂肪肝患者，及早給予處置與治療。此外，面對全球盛行率達25%的脂肪肝，公司也將積極將此技術與超音波大廠合作，透過軟硬體結合，為人類肝臟健康把關。