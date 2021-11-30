土耳其更多地區遭遇強勁西風和西南風侵襲，據官方統計，已至少6人死亡、52人受傷。氣象局對東南安納托利亞之外近70省發布警戒。預測這波強風恐持續到明天晚間。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）今天在新聞稿中指出，已有8個省通報人員傷亡或災損。其中，伊斯坦堡省遭遇時速逾100公里強風，造成4人喪生、44人受傷；毗鄰伊斯坦堡省的西北部柯加里省（Kocaeli）則有一人死亡、8人受傷；西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak）有一人罹難。

強風吹倒牆面、掀開建築物的屋頂，許多行人被碎片擊中而受傷。

災損相對嚴重的柯加里省有123處屋頂被吹走、1處煙囪倒塌、1處鷹架倒塌、2處清真寺宣禮塔倒塌、4處淹水。此外，全省有60個電塔故障而影響供電、11艘船不敵強風而沉沒、7艘船被吹上岸。省會伊茲米特（Izmit）一間清真寺宣禮塔歪斜，當局對4個家庭進行預防性疏散。

土耳其西部、南部的馬爾馬拉海、愛琴海、地中海地區，以及北部的部分黑海地區昨天起遭遇強勁西南風侵襲。國家氣象局警告，從西部到東部今天都會降下豪雨，北部、中部和西部地區氣溫將一口氣下降攝氏8度。

位在巿中心區的中央社安卡拉辦公室今天白天可以不斷聽聞強風呼嘯的巨大聲響，伴隨著冷空氣增加威力。下午開始下雨後更顯濕冷，烏雲籠罩天空，雖仍然是白天，路上汽車都打開頭燈小心行駛。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，由於風暴持續，伊斯坦堡省長辦公室宣布各級學校和大學今天停課，機車和電動滑板車用路禁令至少會維持到今晚6時。西北部迪茲杰省（Duzce）和北部黑海濱的希諾普省（Sinop）兩個省長辦公室也都宣布當地因猛烈風暴而停課一天。

強風和風暴來襲，國家氣象局對全國81省中的58省發布橘色警戒、對9個省發布黃色警戒。除了東南安納托利亞之外，全境幾乎都涵蓋在預警區域內。

獨立新聞網站Bianet報導，氣象局預測，強勁西風和西南風的風速將達時速60至90公里，高海拔地區更將會超過100公里，而且將會持續到明天晚間。

橘色警戒代表「很危險」，預測的氣象情況不常見，可能有災損；黃色警戒代表「有潛在危險」，雖然預測的氣象情況並非罕見，但從事可能受天氣影響的活動時仍應予注意。