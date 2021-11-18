女星伊能靜出道35年，今年53歲的她至今仍很凍齡，是許多人心中的「不老女神」，2015年嫁給小她10歲的大陸男星秦昊，婚後生下女兒小米粒，幸福生活羨煞不少人。伊能靜過去曾在節目中分享和秦昊私下相處模式，驚曝自己從來不在對方面前補妝，因為不想讓醜態被看到；沒想到惹怒一片網友，痛批她太假又做作，「活得真累」。

情侶或夫婦要如何維持感情，是不少民眾一直以來的困惑，近期有網友挖出伊能靜先前在實境節目《我們戀愛吧》中，聊到和秦昊如何相處，以及她更在微博分享「如何讓愛情保鮮」，用自己的經驗說明，內容引起網友熱烈討論。

伊能靜曾說過不在秦昊面前補妝，因為想在他面前維持完美形象，沒想到被網友罵爆。(圖/ 摘自東網)

伊能靜當時在節目中聊到婚姻生活，她自曝從來不在秦昊面前補妝，接著馬上做出補妝的樣子，把補妝臉部比較不雅觀的表情誇張化，還笑說「是不是很醜？」，並表示因為喜歡並在意對方，會想在他面前保持最完美的一面；另外她也說讓愛情保鮮有3重點，崇拜與仰望、常讚美和減少情緒化溝通，她經常會稱讚秦昊演戲很棒，或是幫她繳卡費時會說他是好男人。

但伊能靜和秦昊的相處模式讓網友超傻眼，不少人對於伊能靜在先生面前連補妝都不敢，都覺得非常不可思議，忍不住批評，「這種夫妻關係特別不真實」、「好假」、「活得太累了吧」、「那可以卸妝嗎？」、「好不真實的夫妻生活」、「聽完就一點也不羨慕他們了」。