核四公投12月18日投票，總統蔡英文日前指核四位於地震帶上，一旦核電廠出事，周圍80公里都是災區，對此有網友就上網查經濟部中央地質調查所的斷層地圖，想知道核四在哪一條地震帶上，卻發現貢寮附近沒有活動斷層地震帶，質疑「核四真的有在地震帶上嗎？」

蔡英文11日出席「第75屆工業節慶祝大會」致詞表示，核四位於地震斷層帶上，有研究指出，核電廠發生問題時，周邊80公里受災區，都是無法承受的風險。考量安全和核廢料的問題，核四周邊的5個縣市，北北基宜桃不分政黨，也都不支持重啟核四。

究竟核四是在哪一條地震帶上？就有網友在PTT上指出，他利用經濟部中央地質調查所的GIS查詢系統（台灣活動斷層觀測系統）查詢後，都沒有看到貢寮龍門核能發電廠附近有活動斷層地震帶，讓他疑惑「那個地震帶叫什麼名字？有卦嗎？」

對此，網友紛紛留言：「據說是萬年前曾動過的斷層，活動週期1至10萬年」、「拿地震帶來否定核四廠?」、「台灣就在地震帶上，應該不適合住人」、「如果真有地震震垮核四，台灣北半部早就淪陷了，不用等核能炸」。

針對核四在斷層帶上一事，地質學碩士畢業的「Lin bay 好油」在臉書表示，台灣因為板塊運動的推擠，有蠻多斷層，因此核四在斷層帶上也不意外，但重點是這個斷層是不是真的會活動，安不安全？根據經濟部回答核四審查小組的資料，在88年已經知道那邊有一個斷層，已4萬3000年都沒有活動， 從目前鑽探的資料來研判，這個斷層也是安全的，更謹慎則需挖個槽溝做科學資料證明，但最後因為核四封存，所以也就沒挖了。