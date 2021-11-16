一名網友分享家中發生的尷尬小故事，指出爸媽的手機和平板使用同個Apple ID，結果某天爸爸去洗澡以後，媽媽用iPad卻一直跳出情色的畫面，便緊張地求助原PO，結果他一看卻尷尬地發現是爸爸躲在廁所偷看片，卻因為Apple產品的「接力功能」被媽媽抓包，而畫面中的超巨乳櫻花妹，也讓他覺得爸爸原本高大的形象瞬間破滅。

一名男網友昨在Dcard上發文表示，媽媽的iPhone與iPad都跟爸爸用同個「Apple ID」，結果某天媽媽突然拿著iPad跑到他房間求助說「欸，你幫我看一下，我的iPad一直跳出色色的東西。」接著便按了一下safari的按鈕證明給原PO看。

男網友指出，檢查後發現原來是「接力」功能惹禍，熟悉Apple產品的人都知道，如果在不同裝置登入同個Apple帳號，就可以在裝置與裝置間無縫接軌繼續看。舉例來說，如果用iPhone的safari瀏覽新聞，這時候iPad的safari圖示的右上角就會出現一台小小的手機圖案，點進去就會是剛剛用手機觀看的內容。

男網友透露，尷尬的是，媽媽為了給他看問題出在哪邊，毫不猶豫的點了進去，結果竟出現免費A片網站的頁面，且畫面中是個巨乳櫻花妹，雄偉的胸部猶如兩顆巨大排球，讓原PO瞬間臉紅，愣了幾秒後才找回自己的聲音說「呃....這是爸在看片片！」

男網友的媽媽聽完以後沉默了3秒，然後便開始尷尬笑說「可是你爸在洗澡欸！哎呀，你早點講嘛哈哈哈。」讓原PO的內心超崩潰，本來想說謊瞎掰個理由，但又怕媽媽真的以為是中毒。不過，好險媽媽知道真相以後很理智，否則真的會尷尬到升天，而他也順手將媽媽iPad的接力功能關掉了。

男網友笑說，發現爸爸偷看A片以後，最尷尬的是，他自己看也不會看這麼「鬼神級別」的片，沒想到爸爸喜歡這麼「胸」，感覺形象有點破滅了。

不少網友看完驚呼用了Apple產品很久都不知道有此功能，看了原PO爸的「前車之鑑」，許多人跪求關掉接力模式的方法，對此，原PO也補充說，先找到「設定」的按鈕，點進去後按「一般」就會看到「Airplay與接力」的選項，按進去關掉即可。

也有許多網友大讚這個功能，「爸爸大意了」、「意外抓到爸爸看片片，真的太尷尬了」、「好好笑，這個功能真的讚，沒想到卻有隱藏的危機」、「一代抓包神器」。另也有人指出，除了關掉接力功能外，其實只要用無痕模式觀看，就不會接力了。