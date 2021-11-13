英國一名正妹年紀輕輕就整形上癮，甚至大方坦承自己就是喜歡「塑膠感」，5年來動了8次手術，花費逾7萬英鎊（約新台幣260萬元），胸部尺寸已經升級成36NN罩杯，重量超過6公斤，但她還不滿足，打算明年再度「進場維修」，繼續將「西瓜奶」再擴充。

根據《太陽報》報導，23歲的成人女模安柏（Amber May）聲稱自己是「整形成癮者」，5年來動了8次手術，包括豐胸、翹臀、隆鼻、整齒、豐唇、削骨等，她全部都做過，截至目前為止已經花了新台幣260萬，與未整形的容貌相差甚大，甚至有人認為整形前的她比較好看，但安柏不在意外界眼光，強調自己會繼續整下去，「我就是喜歡當『假人』！每一次整形我都不緊張，反而覺得很興奮，期待看見不一樣的自己。」

安柏坦言，光是隆乳手術就花了3萬英鎊（約新台幣111萬），左右兩邊的胸部皆已注射了3000cc的填充物，罩杯也從KK升級至現在的36NN，乳房重量合計超過6公斤，乍看之下就像兩顆大西瓜。不過也因為胸部太大，以至於她完全看不見自己的腳，也很難彎下身體綁鞋帶，甚至不能隨心所欲的跑步。

安柏提到，一開始家人相當反對她整形，「但現在大家都習慣了」，自己預計明年再動2場手術，其中一場就是繼續把胸部再擴充，「自從手術後我對自己的身體感到自信與快樂，我打算用到4000cc或是更多，但我這麼做不是為了吸引誰，單純是為了取悅我自己。」

至於安柏的整型資金則來自於她在付費訂閱平台「OnlyFans」提供色情內容所賺取的，她甚至是平台榜上前0.03％的訂閱大戶，她表示，「我會繼續整下去，我也認為我的粉絲會很樂意看到我的轉變。」